OL : Paulo Fonseca n’est pas satisfait de Malick Fofana !

Peu de personnes s’attendaient à un tel début de saison de l’OL. Relégué administrativement en Ligue 2 au début de l’été, le club lyonnais a finalement réussi à conserver sa place dans l’élite après d’âpres négociations avec la DNCG. En cure d’austérité, les dirigeants rhodaniens ont travaillé tout l’été pour dégager un maximum de fonds et réduire sa grosse masse salariale. Pour mener à bien cette opération et pour honorer les promesses faites au gendarme financier du football français, l’Olympique Lyonnais se devait de réaliser une grosse vente. Très rapidement, le nom de Malick Fofana est sorti.

Auteur d’une belle cuvée 2024-2025 avec 11 buts et 6 passes décisives en 41 matches, le jeune ailier belge de 20 ans était pisté par de nombreux clubs dont Liverpool et le Bayern Munich. Finalement, en manque d’offres concrètes hormis celle d’Everton qui n’a pas trouvé grâce aux yeux du joueur, Lyon s’est résolu à conserver son attaquant prometteur. Quitte à se séparer de l’enfant du club Georges Mikautadze, vendu en toute fin de mercato à Villarreal. Un choix judicieux qui a été confirmé par l’excellent début de saison du Belge avec un but et une passe décisive en deux matches. Néanmoins, marqué par une blessure musculaire contre Marseille et l’absence d’un vrai attaquant depuis le départ du Géorgien, Fofana n’a plus été décisif depuis le 23 août.

Paulo Fonseca en attend plus de Malick Fofana

Forcément, on en attend plus du Belge entre Rhône et Saône. Présent en conférence de presse avant de défier Toulouse dans le cadre de la 7e journée, Paulo Fonseca a évoqué le cas Malick Fofana. Face aux journalistes, le technicien portugais a envoyé un message très clair à son joueur…«Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. […] Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus. Cela commence à l’entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui».

Relancé sur l’absence de réelle concurrence pour titiller la motivation du natif d’Alost, Fonseca n’a pas mâché ses mots et a expliqué qu’il s’était déjà entretenu avec son joueur pour lui demander de faire mieux : «s’il pense comme ça, il ne pense pas bien. Afonso (Moreira) vient de progresser, et pour un coach c’est important d’être honnête. Les noms, pour moi, ne sont pas importants. C’est la performance qui est importante. Il est jeune. La pression qu’il a est une pression très positive, normale pour un joueur qui a beaucoup de qualités. Mais j’ai parlé avec lui ces dernières semaines et il comprend combien, cette saison est importante pour lui.»