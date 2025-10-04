OM : un mercato estival qui porte ses fruits

Mardi soir contre l’Ajax, seuls 3 titulaires étaient déjà présents la saison passée. Rulli, Greenwood et Nadir, les rescapés d’un effectif qui est chamboulé chaque été par le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Mais pour l’instant, le pire n’existe pas. Lors de l’été 2024, plusieurs recrues se sont avérées être des échecs, comme Elye Wahi, Ismaël Koné ou Derek Cornelius. Et dans le lot des 12 arrivées de l’été 2025, il y aura probablement des déceptions à moyen terme.

L’apport des expérimentés

Toujours est-il que jusqu’à présent, on ne repère pas d’erreur de casting. La priorité était de renforcer la défense. Les aguerris Aguerd et Pavard ont déjà diffusé toute leur expérience, sur le terrain et dans le vestiaire. On peut leur ajouter la belle surprise Emerson Palmieri, dont le souvenir de son expérience lyonnaise n’emballait pas grand-monde. Fiable techniquement et avec un gros coffre physique, il a déjà convaincu tout le monde sur la Canebière. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang est également couronné de succès, avec des buts et une influence très positive auprès de ses partenaires.

Les supporters marseillais se montraient dubitatifs sur le profil de Timothy Weah ? Depuis son excellente prestation sur la pelouse du Real Madrid, il marche sur l’eau, et dévoile tout son potentiel. Polyvalent, il est un atout important aux yeux de son entraîneur Roberto De Zerbi, qui l’a encensé en conférence de presse. Dans la catégorie « on ne sait pas à quoi s’attendre », les milieux Matt O’Riley et Arthur Vermeeren ont profité de la démonstration face à l’Ajax pour montrer qu’ils n’étaient pas de simples ajouts numériques. Le premier enchaîne les titularisations désormais, en bon complément d’Höjbjerg, le deuxième a impressionné par sa capacité à jouer simple, efficace, vers l’avant.

De l’espoir pour les moins en vue

Il faut ajouter Angel Gomes à ce duo, même si l’international anglais a perdu du terrain depuis quelques semaines. Défendu par son entraîneur face aux médias, l’ancien Lillois a accumulé du temps de jeu en début de saison, et sera sûrement plus utilisé face à des équipes regroupées en défense. Il a déjà ouvert son compteur but avec son bel enchaînement face à Lorient. La plus grosse dépense de l’été, Igor Paixao, a quant à elle rassuré tout le monde avec sa superbe prestation contre l’Ajax. Le Brésilien s’est enlevé une partie de la pression qui commençait à entourer son transfert.

Reste finalement trois énigmes qui ne devraient pas le rester bien longtemps. CJ Egan-Riley, malheureux contre l’OL avec son expulsion, est revenu dans le turnover avec une bonne entrée contre l’Ajax. Hamed Junior Traoré a été absent sur blessure, mais son seul match, aussi face à l’OL, avait montré de belles promesses. Facundo Medina vit quant à lui des premiers pas contrastés en raison de ses blessures, la dernière en date contre l’Ajax le mettant sur le flanc pour les deux prochains mois. Pourtant, il était présenté comme l’une des évidences de ce mercato estival, sa grinta collant parfaitement à l’ambiance marseillaise. Si ces trois-là parviennent à performer, alors la direction olympienne pourra légitimement se féliciter du travail effectué cet été.