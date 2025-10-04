FC Metz - OM : les compositions probables

Match de prestige à Saint-Symphorien ce samedi (17h) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Match des opposés également où le FC Metz, 18e et bon dernier, reçoit l’Olympique de Marseille, 3e à trois points du leader parisien qu’il a battu il y a deux semaines. Après leur nouveau succès explosif contre l’Ajax mardi en Ligue des Champions, les Phocéens surfent sur une excellente série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, et débarquent dans l’est de la France avec confiance. Une nouvelle issue positive ne leur sera pas moins exigée cet après-midi.

D’autant que pour les Grenats, ce début de saison est franchement compliqué. L’apprentissage de la Ligue 1 se fait à la dure. Toujours pas le moindre succès, pour quatre défaites et deux nuls, qui ont au moins le mérite de débloquer le compteur points, à défaut de rassurer. Une réaction face à un gros du championnat est souhaitée pour les hommes de Stéphane Le Mignan, lequel devrait présenter une 5-4-1 avec Fischer comme dernier rempart. Kouao et Ballon-Touré joueraient les pistons, entourant une charnière Gbamin-Sané-Yegbe. Le duo formé par Traoré et Deminguet est attendu dans l’entrejeu.

Balerdi encore juste ?

Pour gagner, il faudra bien marquer. Les Grenats comptent sur le Géorgien Tsitaishvili à droite et Hein sur la gauche afin d’épauler Habib Diallo en pointe. L’OM en a vu d’autres, mais un relâchement est si vite arrivé. Roberto De Zerbi compte repartir avec son 4-2-3-1, la formule du moment fonctionne. Rulli démarrera évidemment dans les buts, avant de rejoindre la sélection argentine en compagnie de Balerdi. Encore juste physiquement, le capitaine n’est pas certain de retrouver une place de titulaire après avoir regardé l’Ajax depuis le banc, déjà diminué par ce pépin. Aguerd, déjà important, est lui quasiment certain de commencer.

Pavard est pressenti pour l’accompagner en défense centrale, si jamais Balerdi est encore juste, et alors que Medina est absent pour deux mois. Si cette tendance se confirme, Murillo jouerait alors sur le côté. À gauche, pas de surprise, Emerson tiendra sa place. Excellent mardi, Vermereen aurait encore la confiance de son coach et serait cette fois associé à Höjbjerg plutôt qu’à O’Riley. Sur les ailes pour animer le collectif, on retrouverait Greenwood et Paixão, tous les deux buteurs en C1, alors que Nadir et Aubameyang sont cette fois attendus sur le banc pour laisser la place à Gomes en soutien de Gouiri.