Argentine : la liste de Lionel Scaloni avec Lionel Messi et deux Marseillais

Lors du rassemblement d’octobre, l’Argentine jouera deux matches amicaux aux Etats-Unis face au Venezuela, le 11 octobre prochain, et Porto Rico le 14 octobre. Des rencontres anecdotiques pour l’Albiceleste, déjà qualifiée pour la Coupe du monde, qui cherchera à faire des réglages précieux pour le tournoi mondial qui aura lieu dans 9 mois.

En ce sens, Lionel Scaloni a décidé de convoquer un groupe très similaire à celui des derniers rassemblements pour octobre. Ainsi, Lionel Messi a encore été convoqué par le sélectionneur argentin. Les deux Marseillais Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli sont également de la partie. Le Lyonnais Nicolas Tagliafico et son ancien coéquipier à Lyon Thiago Almada sont aussi présents.