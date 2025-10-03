Menu Rechercher
Commenter 2

Argentine : la liste de Lionel Scaloni avec Lionel Messi et deux Marseillais

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
messi @Maxppp

Lors du rassemblement d’octobre, l’Argentine jouera deux matches amicaux aux Etats-Unis face au Venezuela, le 11 octobre prochain, et Porto Rico le 14 octobre. Des rencontres anecdotiques pour l’Albiceleste, déjà qualifiée pour la Coupe du monde, qui cherchera à faire des réglages précieux pour le tournoi mondial qui aura lieu dans 9 mois.

La suite après cette publicité
🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos.
Voir sur X

En ce sens, Lionel Scaloni a décidé de convoquer un groupe très similaire à celui des derniers rassemblements pour octobre. Ainsi, Lionel Messi a encore été convoqué par le sélectionneur argentin. Les deux Marseillais Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli sont également de la partie. Le Lyonnais Nicolas Tagliafico et son ancien coéquipier à Lyon Thiago Almada sont aussi présents.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Lionel Messi

En savoir plus sur

Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier