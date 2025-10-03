Menu Rechercher
OM : Vermeeren évoque la concurrence au milieu

Arthur Vermeeren était présent en conférence de presse ce vendredi 3 octobre avant le déplacement à Metz demain dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Intérrogé sur la concurrence dans les rangs marseillais sous Roberto De Zerbi, l’international belge de 20 ans a expliqué que le collectif passe avant tout.

« On comprend tous que le plus important est le collectif, que l’équipe joue bien. C’est le coach qui fait ses choix pour donner les bonnes occasions aux bons joueurs et que l’équipe gagne. Chacun travaille pour ça. C’est surtout les joueurs qui comprennent qu’à ce niveau l’équipe est le plus important, pas soi-même. Tout le monde aimerait jouer, moi aussi, mais on doit respecter les choix du coach et supporter l’équipe, qu’on joue ou pas », a-t-il expliqué. Une déclaration qui devrait faire plaisir à son coach.

