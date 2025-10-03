Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé élu joueur du mois de septembre en Liga
Auteur d’un début de saison fantastique avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu une nouvelle récompense ce vendredi. Le capitaine des Bleus a, en effet, été élu joueur du mois de septembre en Liga.
Un titre honorifique mérité au regard des statistiques de l’ancien attaquant parisien. Avec 5 buts en Liga - sans oublier son récent triplé en Ligue des Champions - au cours du mois de septembre, KM10 a constamment porté les siens, et ce malgré la lourde défaite concédée face à l’Atlético de Madrid le week-end dernier.
