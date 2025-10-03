Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé élu joueur du mois de septembre en Liga

Par Josué Cassé
Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp

Auteur d’un début de saison fantastique avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu une nouvelle récompense ce vendredi. Le capitaine des Bleus a, en effet, été élu joueur du mois de septembre en Liga.

LALIGA
𝗞𝗠𝟭𝟬. ✨

🤍 @KMbappe, delantero del @realmadrid, es el 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de septiembre en #LALIGAEASPORTS.

#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA | @easportsfces
Un titre honorifique mérité au regard des statistiques de l’ancien attaquant parisien. Avec 5 buts en Liga - sans oublier son récent triplé en Ligue des Champions - au cours du mois de septembre, KM10 a constamment porté les siens, et ce malgré la lourde défaite concédée face à l’Atlético de Madrid le week-end dernier.

