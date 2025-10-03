Espagne, FC Barcelone : la convocation de Lamine Yamal fait scandale

Il n’y a pas qu’en France que le sélectionneur de l’équipe nationale doit jouer des coudes face aux contestations des clubs. En Espagne, c’est aussi le cas, et quand il s’agit de Lamine Yamal, la résonance est encore plus forte. Aux dernières nouvelles, le prodige de 18 ans semblait aller mieux depuis sa blessure à l’aine qu’il avait aggravée lors de la dernière trêve internationale. Il n’empêche que le FC Barcelone aurait aimé s’éviter de le reperdre pour le prochain rassemblement, alors qu’il n’a qu’une heure et demie de jeu dans les jambes depuis son retour.

A priori, Luis de la Fuente ne devrait pas accéder à la demande des dirigeants catalans. Ce vendredi, la presse espagnole s’accorde à dire que le sélectionneur de la Roja convoquera Lamine Yamal en vue des deux rencontres qualificatives au Mondial face à la Géorgie, le 11 octobre, et la Bulgarie, le 14. Forcément, ça fait réagir. «Lamine Yamal et Williams sont revenus blessés de leur dernière convocation avec l’Espagne, rappelle le journal AS. Yamal après avoir reçu une injection de Voltaren, et Williams après être arrivé avec une ordonnance pour le dosage. Le premier a eu des douleurs lombaires, ce qui a suscité les critiques publiques d’Hansi Flick, et le club a officiellement déposé une plainte auprès de la RFEF (…) Reste à savoir si Lamine lui-même, lors de la conversation qu’il a eue avec De la Fuente, lui a demandé d’être présent (pour le prochain rassemblement). Cela changerait complètement la donne.»

Le torchon brûle toujours entre le Barça et la Fédération

Marca ajoute : «Hansi Flick a mis la pression sur De la Fuente, mais l’équipe nationale est convaincue de la justesse de sa décision. Aujourd’hui, l’ailier du Barça joue pour son équipe, il est en forme et essentiel à la sélection. L’équipe nationale a soigné Lamine Yamal pour une douleur au bas du dos entre les matchs contre la Bulgarie et la Turquie, et a découvert que l’attaque de Flick était liée à une blessure… à l’aine, jusque-là inconnue chez le staff médical de la sélection.»

Du côté de la Fuente, le message est clair : la sélection prime avant tout. Si Nico Williams avait joué ne serait-ce qu’une minute contre Dortmund cette semaine en Ligue des Champions, Luis de la Fuente l’aurait appelé, assure Marca. Le média El Debate écrit : «les Catalans craignent une rechute si le joueur est convoqué pour les matchs contre la Bulgarie et la Géorgie. Une guerre pourrait éclater entre le Barça et la Fédération. Le syndicat des joueurs, Barcelone et l’Espagne ont été mis en garde concernant la gestion de Lamine Yamal. La convocation du joueur pourrait alors exacerber les tensions déjà existantes entre les deux camps.» Réponse à 11h30.