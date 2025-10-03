Menu Rechercher
CdM 2026 : des billets à 6730 dollars pour assister à la finale !

À l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les premiers billets commencent à se vendre. Pour rappel, la première phase de ventes était réservée aux détenteurs d’une carte Visa, qui est partenaire de la compétition. La deuxième sera, elle, ouverte à tous entre le 27 et le 31 octobre, et la troisième après le tirage au sort des groupes le 5 décembre à Washington.

Ce jeudi, The Athletic détaille d’ailleurs le prix des billets. Les moins chers – et les plus rares – sont fixés à 60 dollars (51 euros) pour certains matchs de la phase de groupes mais le média britannique ajoute que le tarif peut atteindre jusqu’à 6.730 dollars (5.738 euros) pour la finale…

