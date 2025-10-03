Adidas dévoile le ballon de la Coupe du Monde 2026

Adidas a enfin levé le voile sur le Trionda, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Inspiré des couleurs et symboles des trois pays organisateurs – l’étoile américaine, la feuille d’érable canadienne et l’aigle mexicain – ce ballon mêle design audacieux et hommage culturel. Sa surface mate, ornée de détails en relief, lui donne une texture unique et sophistiquée, pensée pour marquer l’histoire de ce Mondial.

Au-delà de son esthétique, le Trionda embarque une technologie de pointe avec une puce intégrée permettant de transmettre en temps réel des données aux arbitres vidéo. Cet outil innovant devrait renforcer la précision des décisions et limiter les erreurs durant la compétition, qui débutera le 11 juin prochain. Pour Adidas, il s’agit du ballon le plus abouti jamais conçu, et il est déjà disponible à la vente dès aujourd’hui.