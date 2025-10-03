Le PSG a humilié le FC Barcelone à tous les niveaux

C’était la rencontre la plus attendue de cette deuxième journée de Ligue des Champions, et le PSG a tenu son rang de champion en titre. Même décimés, les hommes de Luis Enrique sont allés s’imposer à Barcelone avec talent, audace et caractère mercredi soir (1-2). Pour dresser le bilan de cette rencontre en une phrase : ils avaient démarré leur rencontre à l’envers, avant de réciter leur football en seconde période et de s’imposer assez logiquement (Ramos a marqué en toute fin de match).

Le résultat ne dit pas tout du scénario de ce match, car le PSG n’a pas vraiment été payé à hauteur de sa production collective au retour des vestiaires. Le score aurait pu être bien plus salé, comme l’affirmait Samir Nasri sur le plateau de Canal+. Il n’empêche que les Parisiens ont dominé leurs adversaires à tous les étages : sur le terrain, en zone technique où Luis Enrique a donné une leçon à Hansi Flick, et même en tribunes.

Victoire sur le terrain, en zone technique, et dans les tribunes

Le journal catalan Mundo Deportivo écrit ce matin dans un article analyse : Luis Enrique avait tout prévu face à Flick. La preuve que la bataille s’est déroulée au milieu du terrain : «Vitinha, Fabián et Zaïre-Emery ont récupéré 18 ballons (11, 7 et 1) tandis que les Culés, Pedri, De Jong et Olmo se sont arrêtés à 8 (3, 3 et 2). Luis Enrique a ensuite dominé son ancienne équipe avec une clarté et une autorité remarquables, la surpassant dans de nombreux domaines statistiques et mettant fin à près d’un an de supériorité du Barça en possession de balle à domicile.»

Au cœur d’une soirée déjà compliquée sur le terrain, MD ajoute que les joueurs blaugranas auraient espéré plus de soutien de la part de leurs supporters. Sport ajoute qu’ils auraient été surpris par leur silence, et auraient surtout eu le sentiment d’avoir surtout entendu les fans parisiens, pourtant moins de 3 000 au stade. «C’est totalement inacceptable que quelques milliers de fans fassent plus de bruit que nous», a même pesté une supporter du Barça au micro de 3CatInfo. C’est le PSG qui en ressort gagnant.