La liste de l’Angleterre avec Rashford mais sans Foden et Bellingham

Thomas Tuchel a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus en vue de la prochaine trêve internationale. Les Three Lions défieront le Pays de Galles, dans le cadre d’un match amical, puis la Lettonie, lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

On retrouve dans cette liste Marcus Rashford, en pleine bourre ces dernières semaines avec le FC Barcelone. Phil Foden n’est, lui, pas convoqué, tout comme Jude Bellingham, laissé au repos. Le milieu de Nottingham Forest, Elliott Anderson, est rappelé, tandis que Jarrel Quansah et James Trafford pourraient connaître leur première sélection.