La liste de la Géorgie avec Khvicha Kvaratskhelia

Futur adversaire de la Géorgie, l’Espagne doit gérer les polémiques autour du choix de Luis De la Fuente de convoquer Lamine Yamal. Eh bien le Paris Saint-Germain risque d’avoir également un oeil sur le rassemblement de la Géorgie.

Willy Sagnol a en effet publié la liste des 25 joueurs retenus pour affronter la Roja et la Turquie. Une liste dans laquelle figure Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur du PSG n’a pas participé au dernier match du club de la capitale et nul doute que le PSG aurait apprécié de ne pas le voir partir en sélection.

Gardiens de but : Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Angleterre), Luka Gugeshashvili (PAOK, Grèce), Davit Kereselidze (Dila, Gori)

Défenseurs : Guram Kashia (Slovani, Slovaquie), Otar Kakabadze (Cracovie, Pologne), Lasha Dvali (CSKA 1948 Sofia, Bulgarie), Irakli Azarov (Shakhtar, Ukraine), Luka Lochoshvili (Nuremberg, Allemagne), Giorgi Gocholeishvili (Hambourg, Allemagne), Saba Goglichidze (Udinese, Italie), Iva Gelashvili (Panseraikos, Grèce).

Milieu de terrain/Attaquants : Otar Kiteishvili (Sturm, Autriche), Giorgi Kochorashvili (Sporting, Portugal), Anzor Mekvabishvili (Craiova, Roumanie), Nika Gagnidze (Kolos, Ukraine), Vladimir Mamuchashvili (Torpedo, Kutaisi), Nodar Lominadze (Estorili, Portugal), Giorgi Tsitaishvili (Metz, France), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne, France), Saba Lobzhanidze (Atlanta United, USA), Khvicha Kvaratskhelia (PSG, France), Budu Zivzivadze (Heidenheim, Allemagne), Giorgi Kvernadze (Frosinone, Italie), Giorgi Guliashvili (Sarajevo, Bosnie-Herzégovine), Giorgi Mikautadze (Villarreal, Espagne)