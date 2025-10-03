Espagne, PSG : Luis De la Fuente annonce un problème musculaire pour Fabian Ruiz

Luis De la Fuente vient d’annoncer la liste des joueurs espagnols convoqués pour les matches face à la Géorgie et la Turquie. Une liste dans laquelle ne figure pas Fabian Ruiz. Sorti sur blessure à la 70e minute contre le FC Barcelone, le Parisien n’est pas remis.

«Les joueurs et les clubs s’énervent lorsqu’ils ne sont pas sélectionnés, même les journalistes. Fabian ne vient pas parce qu’il a un problème musculaire. Et comme nous prenons soin d’eux et que nous sommes très scrupuleux dans ces situations, Fabian ne vient pas. Il est blessé et ne peut pas venir», a-t-il confié en conférence de presse. Le milieu espagnol risque donc d’être absent ce week-end pour le choc face à Lille.