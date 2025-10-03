Espagne : Luis De la Fuente justifie la convocation de Lamine Yamal et se paie encore Hansi Flick

Hansi Flick a dû moyennement apprécier. Ce vendredi, sur les coups de 11h30, Luis De la Fuente a dévoilé la liste des joueurs convoqués en équipe d’Espagne pour les rencontres face à la Géorgie (11 octobre) et la Bulgarie (14 octobre), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leader du classement du groupe E, avec trois longueurs d’avance sur la Géorgie et la Turquie, la Roja est encore loin d’avoir assuré sa qualification. Mais à Barcelone, Flick et les dirigeants blaugranas priaient pour que le sélectionneur national laisse leur joueur tranquille.

De la Fuente charge encore Flick

Blessé lors du dernier rassemblement national, Lamine Yamal vient tout juste de reprendre la compétition. La dernière trêve internationale avait d’ailleurs pas mal agacé le coach du Barça qui ne s’était pas fait prier pour tacler De la Fuente. « Je n’ai pas parlé avec De la Fuente. Nous avons échangé seulement des messages. Je ne parle pas bien espagnol et il ne parle pas bien anglais. Il est clair que la communication pourrait être améliorée. J’ai été sélectionneur et je sais combien ce travail est difficile, mais la communication devrait être meilleure ». Face à cette attaque, le patron de la Roja avait sèchement répondu à l’Allemand, laissant entendre qu’il n’avait aucun ordre à recevoir de lui. « Aujourd’hui, dans mes terres natales, à ce moment précis, je ne me souviens pas de ce que Flick a dit, et cela ne m’intéresse pas. »

Ce vendredi, Luis De la Fuente a donc suivi sa ligne de conduite en convoquant le numéro 10 du Barça. le sélectionneur était donc très attendu en conférence de presse pour s’expliquer. Et il a commencé son monologue en revenant sur sa dernière déclaration. « J’étais chez moi, en train de profiter d’une journée merveilleuse. Il n’y a aucun conflit avec Flick. J’ai simplement été surpris par ses déclarations, car il a été sélectionneur et je pensais qu’il avait cette empathie. De la même manière, je dis qu’il a été sélectionneur et qu’il sait comment nous, les joueurs, nous comportons. C’est ce qui me surprend, qu’un ancien sélectionneur ait cette opinion. Mais bon, chacun dit ce qu’il a à dire », a-t-il indiqué, avant de revenir sur son choix de convoquer le Blaugrana pour ces deux matches importants dans la course au Mondial 2026.

«Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé. En état de jouer.»

« Vous savez que nous avons deux matchs très importants, que nous jouons la Coupe du Monde. On dirait que ces matchs passent au second plan et que nous parlons de Flick. Nous jouons la Coupe du Monde, c’est ce qui est vraiment important. Le reste n’a aucune importance. Chacun a dit ce qu’il avait à dire, point final. » Relancé, De la Fuente a également dû se justifier sur les rumeurs selon lesquelles le staff espagnol a fait joué Lamine Yamal contre la Turquie sous infiltration, et en étant diminué. Des accusations que le technicien réfute. « Je dis toujours la vérité. Ce qui s’est passé, c’est qu’à la fin du match, il avait une gêne. Moi, je n’ai jamais joué sans gêne. Il ne s’est rien passé pour autant. Nos services médicaux l’ont expliqué, je l’ai expliqué. C’est tout. A-t-il eu des gênes après le match ? Je ne sais pas. »

Mitraillé de questions, De la Fuente a conclu son intervention sur le sujet en précisant que tous les joueurs qu’il fait jouer sont en état de le faire et qu’il n’a commis aucune erreur avec la star du Barça. « Non, zéro. Ici, le risque est nul. Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé. En état de jouer. Et quand ils rentrent chez eux, c’est parce que nous avons estimé qu’ils ne pouvaient pas rester ici, car ils prenaient un risque. (…) Nous parlons avec tous les joueurs, nous savons comment ils vont. Si un club nous informe qu’un joueur a un problème, nous en tenons compte. Nous allons voir comment Lamine évolue ce week-end, nous verrons dans quelle mesure il participera. » Le message est passé.