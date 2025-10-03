OM : Arthur Vermeeren dévoile son modèle

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Metz demain dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, la recrue de l’Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren, a dévoilé son exemple dans le football. Et ce n’est pas n’importe qui puisque c’est le mythique milieu de terrain du Barça et de la Roja : Andrés Iniesta.

« Andrés Iniesta est un exemple pour moi, c’est un peu le même style, quand je regardais ses matches, c’était exceptionnel », a-t-il déclaré. Le Belge de 20 ans est un milieu de terrain, qui a rejoint la cité phocéenne cet été en provenance de Leipzig. L’ancien de l’Atlético de Madrid a bien commencé sa saison puisqu’il a déjà réalisé 2 passes décisives en 3 matchs disputés.