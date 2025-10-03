PFC : Anne Hidalgo refuse le naming du stade Jean-Bouin

Anne Hidalgo a finalement mis son veto au projet du nouveau nom du stade Jean-Bouin selon le Parisien. Alors que le Stade Français, gestionnaire de l’enceinte jusqu’en 2029, avait trouvé un accord avec le grand magasin BHV pour rebaptiser le site « BHV Stadium Jean-Bouin », la proposition a été retirée de l’ordre du jour du prochain Conseil de Paris. Le contrat prévoyait 4 saisons de partenariat, pour un apport financier estimé à 100 000 euros par an, avec une visibilité de la marque sur l’ensemble des supports liés au stade. La Ville a préféré maintenir l’identité actuelle de l’enceinte du 16e arrondissement, pourtant occupée aussi par le Paris FC, promu en Ligue 1.

Ce refus intervient alors que le BHV est au cœur d’une polémique liée à son partenariat avec la marque Shein, mais l’entourage de la maire de Paris précise que la décision avait été prise en amont de cette affaire. Pour le Paris FC, propriété de la famille Arnault, aucune possibilité d’influer sur ce dossier : le club n’est pas gestionnaire du stade, mais simple locataire du Stade Français. Une nouvelle étape manquée, donc, pour un nouveau nom qui aurait rapproché Jean-Bouin d’autres enceintes françaises déjà rebaptisées pour des raisons commerciales, comme l’Orange Vélodrome à Marseille ou l’Adidas Arena à Paris.