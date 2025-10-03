Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Belgique : la liste de Rudi Garcia avec un revenant de la génération dorée

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique @Maxppp
Belgique Macédoine

La Belgique reprend, elle aussi, le chemin des qualifications à la Coupe du Monde 2026 et s’apprête à disputer deux rencontres très importantes. 2e de son groupe, elle recevra le leader, la Macédoine du Nord, à Gand le 10 octobre, avant de se rendre au Pays de Galles, 3e mais à égalité de points avec elle, trois jours plus tard.

Belgian Red Devils
Squad list is in! 📰
En l’absence de Romelu Lukaku et Youri Tielemans blessés, Rudi Garcia a convoqué un groupe de 25 joueurs dont le Lyonnais Malick Fofana, le Lillois Thomas Meunier mais aussi Kevin De Bruyne (Naples), Thibaut Courtois (Real Madrid) et Jeremy Doku (Manchester City). Incertain, Amadou Onana est bien là, alors qu’Axel Witsel (36 ans) fait son grand retour. Désormais à Gérone, le milieu de terrain n’avait plus été appelé depuis l’Euro 2024 qu’il avait vécu depuis le banc de touche.

La liste complète :

Gardiens : Courtois, Lammens, Sels, Vandevoordt

Défenseurs : Castagne, Debast, De Cuyper, De Winter, Mechele, Meunier, Seys, Theate

Milieux : De Bruyne, Raskin, Vanaken, Vanhoutte, Onana, Witsel

Attaquants : Batshuayi, De Ketelaere, Doku, Fofana, Lukebakio, Openda, Saelemaekers, Trossard

