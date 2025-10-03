L’OM a fait une demande inattendue après la blessure de Facundo Medina

Blessé et absent environ deux mois, Facundo Medina va manquer les prochaines semaines de compétition sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, et notamment les chocs à venir sur la scène européenne. Fragilisé par cette mauvaise nouvelle, le club phocéen a toutefois trouvé une solution. En effet, comme indiqué par RMC Sport, l’OM a demandé à l’UEFA de réintégrer Ulisses Garcia dans la liste des joueurs marseillais pouvant disputer la Ligue des Champions. Pour rappel, le règlement autorise les clubs à remplacer un joueur blessé jusqu’à la sixième journée de la phase de ligue.

Initialement absent de la liste UEFA, tout comme Neal Maupay et Pol Lirola, Ulisses Garcia pourrait donc profiter des malheurs de son coéquipier. A noter, par ailleurs, que dans son règlement, l’UEFA précise que ce joker ne peut être utilisé qu’une fois et qu’il fonctionne en cas d’absence d’une durée minimum de 60 jours. Dès lors, si Medina est guéri plus vite que prévu, il ne pourra pas rejouer en Ligue des Champions avant cette période de 60 jours.