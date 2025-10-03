OM : le tacle de De Zerbi aux journalistes parisiens

La saillie est sortie d’un seul coup, sans prévenir. Alors qu’il exposait sa vision sur sa rotation de l’effectif, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille est revenu furtivement sur le succès de son équipe face au PSG le 22 septembre dernier. Car il n’a alors pas oublié que certains commentaires sur la victoire 1-0 mettaient en avant un PSG handicapé par les absences. Or, De Zerbi a visiblement regardé le dernier FC Barcelone-PSG, qui a vu le club de la capitale vaincre son adversaire avec un onze de départ également amputé de nombreux titulaires.

« On est en train d’enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c’était Paris B ou C et au final ils vont à Barcelone remporter le match, le Barça n’a pas dépassé le milieu de terrain en deuxième mi-temps. Donc au final on peut dire qu’on a fait un très grand match. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de respect par rapport à ce qui a été dit », a ainsi glissé De Zerbi aux journalistes marseillais présents en conférence de presse, histoire de remettre plus de crédit sur la prestation marseillaise ce jour-là.