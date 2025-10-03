Indice UEFA : la France envoie un message fort

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour la France sur la scène européenne. Alors que la France était sous la menace de la Belgique la semaine dernière et voyait ses principaux concurrents du big 5 s’éloigner, les clubs français ont su parfaitement réagir en réalisant des performances de haute volée. Bien évidemment, le caillou niçois dans la chaussure de la France est toujours présent et ralentit forcément son parcours.

La suite après cette publicité

Une fois encore, le Gym a perdu en Coupe d’Europe (2-1). Une fois encore, il s’est tiré une balle dans le pied dès l’entame de match face à une équipe du Fenerbahce en plein doute et qui n’en demandait pas tant. L’AS Monaco, qui était dans une situation compliquée avant le match face à Manchester City, a réussi à obtenir un match nul miraculeux (2-2) grâce à un penalty d’Eric Dier en fin de match. Un nul synonyme de victoire pour l’ASM.

La suite après cette publicité

La Belgique repoussée loin derrière, l’Allemagne dans le viseur

Et que dire des belles victoires de l’OM face à l’Ajax (4-0) et aussi et surtout l’exploit du PSG qui l’a emporté en Catalogne face au Barça (1-2) avec une équipe profondément remaniée et une attaque inédite Barcola-Mayulu-Mbaye. Un succès qui met le PSG tout en haut du classement de la phase de ligue de la C1 et qui prouve une fois encore que la France pourra compter sur son champion d’Europe pour ramener de précieux points au classement de l’indice.

De leur côté, l’OL et le LOSC, deux vieux briscards de la scène continentale, ont eux aussi remporté leur match. Si Lyon n’a fait qu’une bouchée d’une faible équipe de Salzbourg (2-0), les Dogues ont réalisé un nouvel exploit en s’imposant en Italie du côté de la Roma (0-1). Enfin, mention spéciale pour Strasbourg qui l’a emporté (2-1) à Bratislava avec une équipe remaniée pour son entrée en Ligue Europa conférence.

La suite après cette publicité

Des performances remarquées qui ont permis à la France de glaner 1,572 point cette semaine contre… 0 pour la Belgique qui se rapprochait dangereusement la semaine dernière. De retour dans le top 10 du classement de l’indice, la France revient à portée de tir de l’Allemagne, qui malgré les performances du Bayern et de Dortmund, a connu une semaine contrastée avec la lourde défaite de Francfort, les nuls décevants du Bayer et de Fribourg et la contre-performance de Stuttgart à Bâle.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 03/10/2025 :

-1. Portugal 6,800 points (4/5)

-2. Angleterre 6,722 points (9/9)

-3. Danemark 6,625 points (2/4)

-4. Pologne 6,375 points (4/4)

-5. Chypre 6,250 points (3/4)

-6. Allemagne 6,142 points (7/7)

-7. Espagne 6,000 points (7/7)

-8. Italie 5,857 points (7/7)

-9. Belgique 5,300 points (3/5)

-10. France 5,214 points (7/7)

…

-12. Pays-Bas 3,916 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 97,561 points

-2. Italie 86,803 points

-3. Espagne 80,953 points

-4. Allemagne 77,259 points

-5. France 70,391 points

-6. Pays-Bas 62,366 points

-7. Portugal 59,466 points

-8. Belgique 56,150 points

-9. Turquie 44,800 points

-10. Rep.Tchèque 41,500 points