Menu Rechercher
Commenter 4

Zidane, Deschamps et le rappeur Jul réunis pour un match caritatif à Cannes

Par Allan Brevi
1 min.
Zidane @Maxppp

L’AS Cannes organise fin octobre un match caritatif exceptionnel, réunissant un casting de prestige autour de son programme « Cannes Legends ». Le 30 octobre, le stade Pierre de Coubertin accueillera deux équipes de rêve : d’un côté, d’anciennes légendes du club formateur de Zinédine Zidane, avec « Zizou », Patrick Vieira, Luis Fernandez, Sébastien Frey ou Gaël Clichy, et de l’autre, des soutiens de l’association « Les étoiles de l’espoir », comprenant Didier Deschamps, Robert Pirès, Grégory Coupet, Sébastien Squillaci, Jérémy Ménez, ainsi que Jul ou encore GMK.

La suite après cette publicité
AS Cannes
Nos légendes, notre histoire: lancement du programme 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐬 ! ❤️🤍

🔗 Le communiqué :
Voir sur X

Au-delà du spectacle, cette rencontre vise à collecter des fonds pour des associations engagées, tout en offrant aux supporters cannois l’occasion de vibrer à nouveau devant leurs anciens héros. « À travers ce programme, nous voulons offrir du plaisir au public, rassembler plusieurs générations autour de notre club et mettre notre passion au service d’une belle cause », souligne Sébastien Frey, ambassadeur du projet et ancien international formé au club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Cannes
France
Didier Deschamps
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Cannes Logo Cannes
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier