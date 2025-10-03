Zidane, Deschamps et le rappeur Jul réunis pour un match caritatif à Cannes

L’AS Cannes organise fin octobre un match caritatif exceptionnel, réunissant un casting de prestige autour de son programme « Cannes Legends ». Le 30 octobre, le stade Pierre de Coubertin accueillera deux équipes de rêve : d’un côté, d’anciennes légendes du club formateur de Zinédine Zidane, avec « Zizou », Patrick Vieira, Luis Fernandez, Sébastien Frey ou Gaël Clichy, et de l’autre, des soutiens de l’association « Les étoiles de l’espoir », comprenant Didier Deschamps, Robert Pirès, Grégory Coupet, Sébastien Squillaci, Jérémy Ménez, ainsi que Jul ou encore GMK.

Au-delà du spectacle, cette rencontre vise à collecter des fonds pour des associations engagées, tout en offrant aux supporters cannois l’occasion de vibrer à nouveau devant leurs anciens héros. « À travers ce programme, nous voulons offrir du plaisir au public, rassembler plusieurs générations autour de notre club et mettre notre passion au service d’une belle cause », souligne Sébastien Frey, ambassadeur du projet et ancien international formé au club.