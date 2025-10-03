Menu Rechercher
Commenter 5
Eliminatoires CM - Europe

La liste du Portugal avec João Neves, 3 autres Parisiens et CR7

Par Dahbia Hattabi
1 min.
João Neves @Maxppp

Ce vendredi, Roberto Martinez s’est présenté face à la presse pour dévoiler la liste des joueurs portugais retenus pour le rassemblement du mois d’octobre. Une trêve internationale durant laquelle les Lusitaniens rencontreront l’Irlande (11 octobre) et la Hongrie (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur a fait appel à 25 joueurs. Parmi eux, on retrouve la légende Cristiano Ronaldo tout comme son coéquipier à Al-Nassr, João Félix. Les Parisiens sont en force puisque Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et João Neves, qui revient à peine de blessure, sont convoqués.

La liste complète du Portugal :

Gardiens de but : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Milieux de terrain : João Palhinha (Tottenham Hotspurs), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester Coty), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

La suite après cette publicité

Attaquants : João Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Portugal
João Neves

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Portugal Flag Portugal
João Neves João Neves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier