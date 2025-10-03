La liste du Portugal avec João Neves, 3 autres Parisiens et CR7

Ce vendredi, Roberto Martinez s’est présenté face à la presse pour dévoiler la liste des joueurs portugais retenus pour le rassemblement du mois d’octobre. Une trêve internationale durant laquelle les Lusitaniens rencontreront l’Irlande (11 octobre) et la Hongrie (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur a fait appel à 25 joueurs. Parmi eux, on retrouve la légende Cristiano Ronaldo tout comme son coéquipier à Al-Nassr, João Félix. Les Parisiens sont en force puisque Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et João Neves, qui revient à peine de blessure, sont convoqués.

La liste complète du Portugal :

Gardiens de but : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Milieux de terrain : João Palhinha (Tottenham Hotspurs), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester Coty), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaquants : João Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).