Eliminatoires CM - Europe

La liste des Pays-Bas avec Memphis Depay

Par Maxime Barbaud
1 min.
Akaydin (Turquie) contre Depay (Pays-Bas) @Maxppp
Malte Pays-Bas

Leaders de leur poule à égalité avec la Pologne (10 points chacun), trois unités devant la Finlande, les Pays-Bas ont deux rencontres très importantes à disputer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Oranje vont à Malte le 9 octobre, avant de recevoir les Finlandais trois jours plus tard.

Ronald Koeman a communiqué sa liste avec Memphis Depay, le nouveau meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, malgré sa blessure à l’ischio. De Ligt lui est toujours écarté par son sélectionneur, qui a convoqué Xavi Simons, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ou encore Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch. Wout Weghorst a lui été préféré à Emanuel Emegha, touché à l’ischio.

Pub. le - MAJ le
