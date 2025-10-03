Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal incertain face à Séville

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Lamine Yamal forfait pour le prochain rassemblement de l’Espagne ? Le FC Barcelone ne dirait pas non. Ce vendredi, Luis de la Fuente a fait le choix de convoquer le prodige espagnol contre l’avis du club catalan, qui aurait préféré le garder au repos après sa blessure contractée lors de la dernière trêve.

Selon Mundo Deportivo, Lamine Yamal a ressenti de nouvelles douleurs à l’aine, qui pourraient compromettre sa présence pour la rencontre face à Séville ce week-end. C’est cette blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant environ trois semaines. Reste à voir si le joueur devra renoncer à son retour en sélection.

