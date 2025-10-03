MU : Ruben Amorim répond à ses détracteurs

Taclé par plusieurs anciens joueurs de Manchester United ou d’autres ex-joueurs devenus consultants, Ruben Amorim est dans une situation inconfortable chez les Red Devils qu’il a rejoint il y a maintenant onze mois. Malgré tout, le technicien portugais reste confiant. En conférence de presse ce vendredi avant le match face à Sunderland, l’ancien coach du Sporting CP a évoqué les critiques dont il fait l’objet, notamment de la part d’anciens de la maison. «C’est normal, on ne peut pas se voiler la face. Et puis il y a le poids de la saison dernière. La saison dernière m’importe peu, vu le système, nous en avons déjà parlé. On a disputé six matches cette saison et on en a perdu trois. On a perdu contre Arsenal à cause du système ? C’est à vous de vous forger une opinion. Quand vous avez vu le match contre City, la première chose qui vous a frappé au début, c’était le système ? Je ne pense pas que vous ayez pensé au système à ce moment-là. Et Brentford. La façon dont on encaisse des buts, dont on se crée des occasions, ça n’a rien à voir avec le système, c’est mon avis. Je ne dis pas que cette équipe sera meilleure dans un autre système, ce n’est pas mon propos. Ce que je veux dire, c’est que si je regarde les matches qu’on n’a pas gagnés, le plus important, c’est que nous n’avons pas perdu à cause du système. C’est mon avis, après tout, les avis divergent, et c’est normal.»

Puis, il a été questionné sur la compréhension du système par ses propres joueurs.«On ne peut pas dire qu’une chose ne fonctionne pas quand ça marche un week-end. Quand ça marche un jour et pas le lendemain. C’est une question de façon de faire la même chose. On doit faire la même chose, de la même manière, systématiquement, et on ne le fait pas de la même manière tous les jours. Certains d’entre vous ont un avis différent, mais ce n’est pas grave (…) Ce n’est pas le moment de dire, c’est le moment de montrer. Je peux observer les matches de cette saison : pour moi, ils sont complètement différents. Il y a des choses identiques, d’autres différentes. Il y a d’autres choses que nous ne pouvons pas changer. Dans les autres matchs, nous ne sommes pas la même équipe sur certains détails. Je n’ai rien à dire pour le moment. Mon travail est de préparer l’équipe.» Une équipe qui est très attendue samedi face aux Black Cats en Premier League, tout comme Ruben Amorim.