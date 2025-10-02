Cristiano Ronaldo va retrouver Manchester United

Depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo (40 ans) évolue à Al-Nassr en Arabie saoudite. Un club qu’il avait rejoint libre après la fin de sa deuxième union avec Manchester United. Une seconde noce qui ne s’était pas du tout bien passée. Plus de deux ans après son départ, CR7 va retrouver son ancien club.

The Sun révèle que Sir Jim Ratcliffe et ses équipes tâtent le terrain afin de jouer un match amical durant la mi-saison face à Al-Nassr. Les Red Devils, qui ne disputent pas de coupes d’Europe cette saison, ont un calendrier allégé. La direction veut remplir ses caisses, et compte organiser plusieurs amicaux dont l’un en Arabie saoudite contre l’équipe de Cristiano Ronaldo et João Félix.