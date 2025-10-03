Rodrigo Bentancur prolonge à Tottenham

C’est officiel. Rodrigo Bentancur a signé, ce vendredi, un nouveau contrat à long terme à Tottenham, le contrat précédent expirant en juin 2026. «Nous sommes ravis d’annoncer que Rodrigo Bentancur a signé un nouveau contrat à long terme avec le Club», précise le communiqué des Spurs.

«Je me sens vraiment bien et je suis très heureux de continuer mon histoire avec ce club fantastique. Ma famille est heureuse. J’ai des amis et des coéquipiers fantastiques qui travaillent dur tous les jours. J’adore ce club et je m’y sens vraiment bien. Gagner l’Europa League a été un moment fantastique et nous voulons construire sur cela maintenant, pour gagner plus de trophées. Nous avons un nouvel entraîneur principal, un nouveau capitaine et je veux profiter de nombreuses années supplémentaires au club», a de son côté déclaré Bentancur.