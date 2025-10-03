Menu Rechercher
Rodrigo Bentancur prolonge à Tottenham

Par Josué Cassé
Rodrigo Bentancur sous les couleurs des Spurs. @Maxppp

C’est officiel. Rodrigo Bentancur a signé, ce vendredi, un nouveau contrat à long terme à Tottenham, le contrat précédent expirant en juin 2026. «Nous sommes ravis d’annoncer que Rodrigo Bentancur a signé un nouveau contrat à long terme avec le Club», précise le communiqué des Spurs.

Tottenham Hotspur
We are delighted to announce that Rodrigo Bentancur has signed a new, long-term contract with the Club ✍️
«Je me sens vraiment bien et je suis très heureux de continuer mon histoire avec ce club fantastique. Ma famille est heureuse. J’ai des amis et des coéquipiers fantastiques qui travaillent dur tous les jours. J’adore ce club et je m’y sens vraiment bien. Gagner l’Europa League a été un moment fantastique et nous voulons construire sur cela maintenant, pour gagner plus de trophées. Nous avons un nouvel entraîneur principal, un nouveau capitaine et je veux profiter de nombreuses années supplémentaires au club», a de son côté déclaré Bentancur.

Premier League
Tottenham
Rodrigo Bentancur

Premier League
Tottenham
Rodrigo Bentancur
