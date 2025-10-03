Liverpool : Slot donne des nouvelles d’Alisson et Ekitike

Sorti sur blessure mardi soir lors de la défaite face à Galataaray pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, Alisson ne sera pas rétabli tout de suite, et va manquer le rassemblement avec le Brésil. C’est Arne Slot qui a officialisé la nouvelle ce matin en conférence de presse. « Alisson ne fait pas partie de l’équipe demain. Et il ne se rendra pas non plus au Brésil avec l’équipe nationale. Il sera donc forfait samedi. » Liverpool se déplace sur la pelouse de Chelsea, et s’appuiera donc sur Mamardashvili, qui avait été recruté à Valence précédemment. Le retour d’Alisson ne devrait pas intervenir dès la fin de la trêve internationale.

La suite après cette publicité

« Cela dépend aussi de la rapidité de sa récupération. Samedi, c’est clair, il ne jouera pas pour le Brésil, et je serais surpris qu’il soit présent lors du premier match après la trêve internationale. Mais à partir de là, les choses peuvent parfois aller un peu plus vite ou un peu plus lentement. C’est toujours difficile de prévoir le nombre de jours et de semaines, mais pour les prochains matchs, il ne sera ni avec nous ni avec l’équipe du Brésil », a poursuivi Slot, qui a également donné des nouvelles d’Hugo Ekitike, également sorti sur blessure et appelé en équipe de France. « Hugo reprend l’entraînement aujourd’hui et on verra où il en est, tout comme Federico (Chiesa, ndlr). Il faudra attendre de voir où ils en sont exactement après la séance. »