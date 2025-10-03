Real Madrid : Xabi Alonso répond à la polémique Valverde

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole fait état de tensions entre Xabi Alonso et certains de ses joueurs, dont Vinicius Junior et Fede Valverde. Concernant l’Uruguayen, resté sur le banc face au Kairat Almaty mardi en Ligue des Champions, le coach de 43 ans a été très clair. « Il est prêt pour demain, comme tout le monde. Nous savons à quel point il est important et nous voulons conclure ce bloc par une victoire.»

La suite après cette publicité

Xabi Alonso a ensuite répondu aux questions concernant le refus de Valverde de jouer à un autre poste que le sien. « Aucun joueur ne m’a dit qu’il ne voulait pas jouer à un poste précis. Ils sont tous très motivés. » Enfin, l’entraîneur madrilène a été invité à s’exprimer sur le buzz médiatique autour du cas Valverde. « Nous sommes proches lors de la préparation des matches. J’ai toujours remarqué la confiance que les joueurs ont en moi, sachant ce qui va arriver.» Une belle façon de botter en touche pour le coach qui espère voir son équipe triompher demain à la maison contre Villarreal.