Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : Xabi Alonso répond à la polémique Valverde

Par Dahbia Hattabi
1 min.
valverde @Maxppp
Real Madrid Villarreal

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole fait état de tensions entre Xabi Alonso et certains de ses joueurs, dont Vinicius Junior et Fede Valverde. Concernant l’Uruguayen, resté sur le banc face au Kairat Almaty mardi en Ligue des Champions, le coach de 43 ans a été très clair. « Il est prêt pour demain, comme tout le monde. Nous savons à quel point il est important et nous voulons conclure ce bloc par une victoire.»

La suite après cette publicité

Xabi Alonso a ensuite répondu aux questions concernant le refus de Valverde de jouer à un autre poste que le sien. « Aucun joueur ne m’a dit qu’il ne voulait pas jouer à un poste précis. Ils sont tous très motivés. » Enfin, l’entraîneur madrilène a été invité à s’exprimer sur le buzz médiatique autour du cas Valverde. « Nous sommes proches lors de la préparation des matches. J’ai toujours remarqué la confiance que les joueurs ont en moi, sachant ce qui va arriver.» Une belle façon de botter en touche pour le coach qui espère voir son équipe triompher demain à la maison contre Villarreal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Raffaele Federico
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Raffaele Federico Raffaele Federico
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier