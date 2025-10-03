Menu Rechercher
Commenter 26
Liga

Real Madrid : nouvelles révélations sur Kylian Mbappé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp

Cette saison, Kylian Mbappé (26 ans) affiche une cadence infernale. Le Français a déjà marqué 14 buts et délivré 1 assist en 12 apparitions toutes compétitions confondues. Des chiffres qui font plaisir au Real Madrid, qui a fait de lui sa nouvelle star.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨 La CLAVE del ÉXITO de MBAPPÉ, desvelada por @EduAguirre7:

🐢 "Ha bajado 2-3kg y está muy feliz en los entrenamientos".

👏 "Le encanta que Xabi Alonso entrene siempre con balón".
Voir sur X

Ce vendredi, El Chiringuito s’est penché sur le cas de KM10. Le journaliste Edu Aguirre, que l’on sait proche de la Casa Blanca, a révélé les secrets de la métamorphose du crack de Bondy. «Il a perdu 2-3 kg et il est très heureux à l’entraînement. Il aime que Xabi Alonso fasse toujours des séances avec le ballon.» Voici donc la recette du succès de Mbappé cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier