Real Madrid : nouvelles révélations sur Kylian Mbappé

Cette saison, Kylian Mbappé (26 ans) affiche une cadence infernale. Le Français a déjà marqué 14 buts et délivré 1 assist en 12 apparitions toutes compétitions confondues. Des chiffres qui font plaisir au Real Madrid, qui a fait de lui sa nouvelle star.

Ce vendredi, El Chiringuito s’est penché sur le cas de KM10. Le journaliste Edu Aguirre, que l’on sait proche de la Casa Blanca, a révélé les secrets de la métamorphose du crack de Bondy. «Il a perdu 2-3 kg et il est très heureux à l’entraînement. Il aime que Xabi Alonso fasse toujours des séances avec le ballon.» Voici donc la recette du succès de Mbappé cette saison.