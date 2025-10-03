Le Bayer Leverkusen prolonge Exequiel Palacios

C’est officiel. Ce vendredi, le Bayer Leverkusen a annoncé la prolongation d’Exequiel Palacios. L’Argentin de 26 ans est désormais lié au club allemand jusqu’en juin 2030. «Depuis son arrivée en 2020, Exequiel Palacios est devenu un pilier de notre équipe. Il a été l’un des meilleurs joueurs ces dernières années et continuera à assumer de nombreuses responsabilités dans la construction d’une équipe ambitieuse et capable de remporter des titres», s’est logiquement félicité Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer 04.

«Le Bayer 04 a connu un développement tout simplement époustouflant depuis mon arrivée en Allemagne il y a cinq ans. C’est un sentiment formidable d’avoir joué un rôle important dans ce processus. Nous voulons maintenant poursuivre cette histoire avec une équipe qui a tout ce qu’il faut pour continuer à jouer un rôle important dans les compétitions nationales et européennes. Je me réjouis beaucoup de la période à venir avec le Bayer 04», a de son côté déclaré le principal concerné.