Le Real Madrid s’inquiète pour Jude Bellingham, le successeur de Ruben Amorim est connu

Un retour difficile pour Jude Bellingham

Le journal AS s’inquiète pour Jude Bellingham qui a peut-être précipité son retour. L’Anglais avait scotché tout son monde en revenant à la compétition un mois avant la date annoncée. Opéré de l’épaule, le milieu de terrain anglais du Real Madrid a participé à quatre matches. Cependant, AS nous apprend que la Casa Blanca a des doutes. Le quotidien assure que Jude Bellingham, dont les récentes performances (notamment lors du derby contre l’Atlético) ont été critiquées, est encore très loin d’être à 100% et qu’il a forcé pour revenir. Un comportement qui a étonné, d’autant que son coach Xabi Alonso n’a pas cherché à le freiner. Attention à ne pas se mordre les doigts…

Gareth Southgate à Manchester United, la solution ?

Chaque saison, on se dit que les Red Devils ne peuvent pas faire pire, et chaque saison, ils démontrent que si. 14èmes du championnat, les hommes de Ruben Amorim restent sur 3 défaites consécutives. Et malgré tout, Ruben Amorim ne semble pas inquiéter par sa direction qui lui maintient sa confiance. Mais à en croire Lescott, ancien joueur de Manchester City, tout ça est une stratégie de la part du board mancunien. Comme le relaye le Daily Mirror, Manchester United a un plan derrière la tête qui se nomme Gareth Southgate, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre qui n’a pas vraiment une belle cote auprès des supporters. Selon Lescott, le club laisse délibérément la situation empirer au point que ceux qui doutaient autrefois des qualités de Southgate seraient désormais ravis de le voir nommer à Old Trafford. Problème selon The Sun, l’intéressé a des doutes. Il ne souhaiterait pas rejoindre Manchester United, car il sait qu’il n’aura pas le temps pour redresser le club.

Allegri-Rabiot dans l’enfer de Turin

Juventus-AC Milan, c’est dimanche soir. Leader du championnat, l’AC Milan aborde cette rencontre au sommet avec le plein de confiance. La Gazzetta dello Sport compte sur «le trésor de Milan» pour obtenir la victoire, le dénommé Luka Modric. À 40 ans, le Croate impressionne tout le monde. Malgré son palmarès, le milieu affiche un état d’esprit irréprochable, un comportement de leader même à l’entraînement, et en plus, des résultats physiques records. Avec Adrien Rabiot, Luka Modric forme un duo redoutable. Du Français, on en parle sur la Une de Tuttosport. «Des millions et des regrets», écrit le journal. Adrien Rabiot va retrouver son ancien club de la Juventus. Une rencontre qui aura forcément une saveur particulière pour le Duc. Massimilliano Allegri va aussi retrouver son ex 12 ans après. Pour le Corriere, ce retour risque de faire du bruit tant Allegri a longtemps été considéré comme l’entraîneur le plus clivant de l’histoire de la Juventus. Bref, des retrouvailles qui s’annoncent électriques.