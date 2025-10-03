La Palestine en passe de jouer un amical de prestige à Montjuïc

Alors que le football palestinien continue de se battre pour survivre malgré le conflit avec Israël, Marca affirme ce vendredi que la Palestine pourrait bientôt s’offrir un match amical de prestige contre la Catalogne au mois de novembre. Une rencontre qui devrait se disputer au stade olympique de Montjuïc, antre du Barça en attendant la fin des travaux au Camp Nou.

«Hier, le président de la FCF (Joan Soteras) m’a appelé et m’a dit que ce n’était pas encore officiel, mais que cela pourrait l’être dans quelques jours», a ainsi confirmé le sélectionneur de la Catalogne, Gerard Lopez, auprès de Marca. Pour voir ce Catalogne-Palestine, il faudra également l’aval de la Fédération espagnole de football…