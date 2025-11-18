La Catalogne domine la Palestine dans un match pour la paix

Un match pas comme les autres. À Montjuïc, l’équipe de Catalogne a battu la Palestine (2-1) ce mardi, trois jours après la victoire de l’équipe basque face à ces mêmes Palestiniens. Le score est anecdotique tant le symbole de cette rencontre est forte, à l’heure où la bande de Gaza souffre encore terriblement de la guerre, malgré le fragile cessé le feu instauré le 10 octobre dernier.

Plus de 30 000 spectateurs, dont Hansi Flick, étaient présents à Barcelone pour soutenir les deux équipes. Quelques éléments connus participaient à cette confrontation comme l’ancien Parisien Arnau Tenas, mais aussi le joueur du Barça Marc Bernal, et l’ancien Blaugrana aujourd’hui à Braga, Pau Victor. Les bénéfices de cette rencontre doivent revenir à des associations caritatives palestiniennes.