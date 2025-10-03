La liste de l’Espagne avec Lamine Yamal mais sans Nico Williams

Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, a dévoilé la liste de l’Espagne pour les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2026 ce vendredi. L’Espagne recevra la Géorgie le 11 octobre prochain, puis une confrontation contre la Bulgarie le 14. Pour ces deux matches à domicile, le sélectionneur espagnol a donné une liste assez classique, avec notamment la présence de Lamine Yamal, malgré son retour de blessure, mais à noter les absences de Carvajal, Fabian Ruiz, Nico Williams et Fermín Lopez : tous forfaits. Álvaro Morata n’a pas été sélectionné cette fois-ci.

On retrouve également les stars du Barça, Pedri, Cubarsi, Ferran Torres et Dani Olmo, ainsi que Zubimendi et Merino d’Arsenal. Marcos Llorente est lui sélectionné au poste de latéral droit, tout comme Pedro Porro en l’absence de Carvajal. Marc Cucurella (Chelsea) et Grimaldo (Bayer) sont bien présents. En revanche, les Catalans Joan Garcia et Alejandro Baldé n’ont pas été pris.