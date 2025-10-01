Barça : Deco a pris les choses en main avec la fédération pour Lamine Yamal

Alors qu’une nouvelle trêve internationale approche, Deco a tenu à clarifier la situation après la polémique née autour du traitement médical de Lamine Yamal lors du dernier rassemblement de la Roja. Le directeur sportif du Barça a confirmé avoir déjà eu un échange avec Aitor Karanka, le nouveau directeur technique de la sélection espagnole, afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise. « Il n’y a pas de tensions, nous devons profiter des choses pour progresser, ne pas continuer à créer des controverses là où il n’y en a pas. J’ai parlé avec Karanka et nous allons améliorer les protocoles et la communication », a expliqué Deco dans un entretien pour Mundo Deportivo.

Le Portugais a insisté sur l’importance de préserver une bonne relation entre le club et la Fédération : « l’équipe nationale espagnole est importante pour le Barça et le Barça est important pour l’équipe nationale. Le fait que tant de nos joueurs soient appelés est une fierté. Une fois en sélection, c’est au sélectionneur de décider. Nous ne voulons pas de controverse, simplement améliorer la communication pour que tout se passe bien. » Une manière de calmer le jeu autour de Lamine Yamal, devenu en très peu de temps une pièce maîtresse pour le Barça comme pour la Roja.