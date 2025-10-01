Ligue des Champions
Barça : l’ouverture du score de Ferran Torres après une erreur de Vitinha
Comme prévu, le Paris Saint-Germain s’est présenté face au FC Barcelone avec une équipe très remaniée et a dû gérer le forfait de dernière, minute de João Neves. Logiquement dominé par les Catalans, le club de la capitale a été touché le premier.
Sur une perte de balle évitable de Vitinha, Lamine Yamal en a profité pour servir ses coéquipiers, avant que Marcus Rashford trouve Ferran Torres pour l’ouverture du score.
