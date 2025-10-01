Menu Rechercher
Ligue des Champions

Barça : l’ouverture du score de Ferran Torres après une erreur de Vitinha

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ferran Torres @Maxppp
Comme prévu, le Paris Saint-Germain s’est présenté face au FC Barcelone avec une équipe très remaniée et a dû gérer le forfait de dernière, minute de João Neves. Logiquement dominé par les Catalans, le club de la capitale a été touché le premier.

Le Barça ouvre le score face au PSG après 19 minutes 🫨

Ça va trop vite à la perte de balle côté catalan et c'est Ferran Torres qui en profite sur un service de Rashford 🎯

#BARPSG | #UCL
Sur une perte de balle évitable de Vitinha, Lamine Yamal en a profité pour servir ses coéquipiers, avant que Marcus Rashford trouve Ferran Torres pour l’ouverture du score.

Pub. le - MAJ le
