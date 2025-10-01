Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

LdC, PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Joao Neves

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis Enrique et João Neves @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Le PSG a réalisé un très gros coup en s’imposant à la surprise générale sur le terrain du FC Barcelone. Champion d’Europe en titre certes, le club de la capitale avait surtout laissé beaucoup de ses cadres en France en raison de blessures (Marquinhos, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia). Pour ne rien arranger, Joao Neves a finalement déclaré forfait lors de l’échauffement, laissant sa place à Warren Zaïre-Emery.

La suite après cette publicité

«Joao est bien mais on a pris la décision de ne pas prendre de risque car il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité, a réagi Luis Enrique après la victoire parisienne du soir (2-1) sur Canal+. C’est la force de cette équipe, qu’importent les joueurs, ils sont là et on est une vraie équipe.» Pour rappel, durant la rencontre Fabian Ruiz a dû céder sa place sur blessure également.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Luis Enrique
João Neves

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
João Neves João Neves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier