LdC, PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Joao Neves

Le PSG a réalisé un très gros coup en s’imposant à la surprise générale sur le terrain du FC Barcelone. Champion d’Europe en titre certes, le club de la capitale avait surtout laissé beaucoup de ses cadres en France en raison de blessures (Marquinhos, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia). Pour ne rien arranger, Joao Neves a finalement déclaré forfait lors de l’échauffement, laissant sa place à Warren Zaïre-Emery.

«Joao est bien mais on a pris la décision de ne pas prendre de risque car il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité, a réagi Luis Enrique après la victoire parisienne du soir (2-1) sur Canal+. C’est la force de cette équipe, qu’importent les joueurs, ils sont là et on est une vraie équipe.» Pour rappel, durant la rencontre Fabian Ruiz a dû céder sa place sur blessure également.