Ligue des Champions, PSG : la joie de Senny Mayulu, le héros et symbole des Titis parisiens

Quelle performance réalisée par le PSG ! Arrivé diminué à Barcelone (Marquinhos, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia et même Neves en dernière minute, en plus Fabian Ruiz en fin de rencontre), et logiquement mené au score sur un but de Ferran Torres, le champion d’Europe en titre a fini par renverser la situation pour s’imposer 2-1 dans cette 2e journée de Ligue des Champions. Si les cadres présents sur le terrain ont bien sûr répondu présents, les jeunes ont également brillé.

Luis Enrique avait décidé de faire confiance dans son onze de départ à Senny Mayulu en pointe et Ibrahima Mbaye pour accompagner Bradley Barcola. Ils se sont tous les deux mis au niveau d’un match très animé, très intense où ils ont pris confiance au fur et à mesure de la rencontre. Le premier cité fut même celui qui a égalisé pour son équipe suite à un exploit de Nuno Mendes. «C’est un travail collectif. Nuno fait un énorme décalage avec sa percée, j’essaye de ne pas être hors-jeu. J’ai contrôlé, j’ai frappé», répond-il froidement.

Les félicitations de Nuno Mendes

Le sang-froid du buteur sans doute, félicité par son passeur décisif après la rencontre. «Ceux qui ont joué aujourd’hui ont été tops. Senny (Mayulu), le jeune Quentin (Ndjantou Mbitcha) qui est entré. Ils sont là pour nous aider et faire ce qu’on a à faire: jouer au foot», a réagi le Portugais. Les joueurs formés au club ont surtout affiché une grande détermination, et ne se sont pas cachés, même lorsque le PSG était bousculé en début de rencontre. «On n’a pas lâché l’affaire malgré leur but. On a gardé la tête froide, on a posé notre jeu car on savait qu’on allait revenir, c’est ce qu’on a fait», poursuit le buteur parisien.

«On a réussi à avoir cette identité-là comme équipe. Chaque joueur a mis cette mentalité malgré les événements du match. On le transmet sur le terrain et le coach apporte sa graine chaque jour», affirme l’auteur du 5e but de la finale de Ligue des Champions contre l’Inter au printemps. «Mayulu est très bon. Vous le connaissez. Il a beaucoup de qualités, confirme d’ailleurs le technicien asturien sur Movistar. Il peut jouer à l’intérieur, sur les ailes, il peut tirer des deux pieds. J’ai beaucoup de chance», assure celui qui a déjà fait jouer le joueur de 19 ans à beaucoup de postes (latéral droit, milieu, ailier, attaquant).

Mayulu : «c’est une fierté pour nous les Titis de monter et d’entrer dans ce genre de match»

Forcément, avec cette expérience acquise, Mayulu aspire à jouer toujours plus, alors qu’il enchaînait ce soir une seconde titularisation de suite en C1, après l’Atalanta il y a deux semaines. Le polyvalent attaquant devient également le symbole d’un centre de formation qui a de plus en plus sa chance. Avec Warren Zaïre-Emery et la très bonne entrée de Quentin Ndjantou Mbitcha dans le dernier quart d’heure, ils étaient 4 formés au club à être sur le terrain ce soir. «Je ne suis pas un chef de bande, on a tous le même âge, sourit Mayulu à la chaîne cryptée. On est tous ensemble. C’est une fierté pour nous les Titis de monter et d’entrer dans ce genre de match. Le coach nous fait confiance et nous transmet cette confiance une fois sur le terrain.»