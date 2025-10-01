Menu Rechercher
Commenter 30
Ligue des Champions

LdC, PSG : Nuno Mendes et la «victoire de champion d’Europe»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Excellent ce soir, malgré son duel face à Lamine Yamal, Nuno Mendes a de nouveau été déterminant dans le succès renversant du PSG (1-2) sur la pelouse du FC Barcelone. Passeur sur le but de l’égalisation de Senny Mayulu, le latéral portugais a surtout souligné l’apport des jeunes pousses, à qui Luis Enrique a offert du temps de jeu ce soir, notamment en raison des nombreuses blessures (Doué, Dembélé, Kvara).

La suite après cette publicité

«C’était un bon match, serré. On croit toujours en nous, même avec les joueurs blessés. Ceux qui ont joué aujourd’hui ont été tops. Senny (Mayulu), le jeune Quentin (Ndjantou Mbitcha) qui est entré. Ils sont là pour nous aider et faire ce qu’on a à faire: jouer au foot. On a montré notre travail. Même avec les blessures, on était au top», a-t-il assuré, sur Canal+. Il y voit même un succès digne d’un champion d’Europe. «On peut dire oui. Ça va être plus compliqué cette année, car tout le monde veut jouer contre nous. On joue toujours pour gagner et aujourd’hui c’était un bon exemple.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Nuno Mendes

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nuno Mendes Nuno Mendes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier