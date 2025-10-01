LdC, PSG : Nuno Mendes et la «victoire de champion d’Europe»

Excellent ce soir, malgré son duel face à Lamine Yamal, Nuno Mendes a de nouveau été déterminant dans le succès renversant du PSG (1-2) sur la pelouse du FC Barcelone. Passeur sur le but de l’égalisation de Senny Mayulu, le latéral portugais a surtout souligné l’apport des jeunes pousses, à qui Luis Enrique a offert du temps de jeu ce soir, notamment en raison des nombreuses blessures (Doué, Dembélé, Kvara).

La suite après cette publicité

«C’était un bon match, serré. On croit toujours en nous, même avec les joueurs blessés. Ceux qui ont joué aujourd’hui ont été tops. Senny (Mayulu), le jeune Quentin (Ndjantou Mbitcha) qui est entré. Ils sont là pour nous aider et faire ce qu’on a à faire: jouer au foot. On a montré notre travail. Même avec les blessures, on était au top», a-t-il assuré, sur Canal+. Il y voit même un succès digne d’un champion d’Europe. «On peut dire oui. Ça va être plus compliqué cette année, car tout le monde veut jouer contre nous. On joue toujours pour gagner et aujourd’hui c’était un bon exemple.»