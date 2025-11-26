Menu Rechercher
PSG-Tottenham : le but de Fabian Ruiz qui délivre le Parc des Princes

Par Aurélien Léger-Moëc
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp
PSG 5-3 Tottenham

C’est un drôle de match que vit le PSG face à Tottenham ce mercredi soir. Mené à deux reprises au score, le club parisien s’en est remis à deux égalisations signées Vitinha.

Mais il a enfin pris les devants grâce à un but de Fabian Ruiz, conséquence d’un gros pressing signé Lucas Hernandez, entré en jeu à la place de Nuno Mendes à la pause. Suite à la récupération haute du Français, João Neves a habilement talonné vers Fabian Ruiz. L’Espagnol a alors parfaitement ajusté, du pied gauche, Vicario.

