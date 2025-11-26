Ligue des Champions
PSG-Tottenham : le but de Fabian Ruiz qui délivre le Parc des Princes
1 min.
@Maxppp
C’est un drôle de match que vit le PSG face à Tottenham ce mercredi soir. Mené à deux reprises au score, le club parisien s’en est remis à deux égalisations signées Vitinha.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:25
FABIAN RUIZ DONNE L'AVANTAGE AU PSG CONTRE TOTTENHAM ⚡️Voir sur X
Bon, la passe de João Neves, on en parle ? 🫠
#PSGTOT | #UCL
Bon, la passe de João Neves, on en parle ? 🫠

#PSGTOT | #UCL
#PSGTOT | #UCL
Mais il a enfin pris les devants grâce à un but de Fabian Ruiz, conséquence d’un gros pressing signé Lucas Hernandez, entré en jeu à la place de Nuno Mendes à la pause. Suite à la récupération haute du Français, João Neves a habilement talonné vers Fabian Ruiz. L’Espagnol a alors parfaitement ajusté, du pied gauche, Vicario.
