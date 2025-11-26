PSG-Tottenham : 2e égalisation et 2e coup de canon pour Vitinha

Vitinha est en train de sauver le PSG à lui seul ce soir. Le Portugais avait déjà égalisé en première période d’un tir terrible sous la barre juste avant la pause pour revenir à 1-1. Il vient de remettre le couvert, alors que son club était à nouveau mené.

Cette fois, le milieu de terrain a eu le temps de contrôler, de crocheter son vis-à-vis pour se mettre sur son pied gauche et tromper Vicario d’une frappe à mi-hauteur. Grâce à lui, le PSG est de retour dans le match à 2-2.