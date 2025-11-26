PSG : Nuno Mendes sort à la mi-temps contre Tottenham

Alors que le score était de 1-1 à la pause contre Tottenham pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions, le club francilien a dû composer avec un petit coup dur. En effet, son latéral portugais Nuno Mendes (23 ans) a dû céder sa place dès la mi-temps.

Déjà touché contre le Bayern Munich au genou avant la trêve internationale, il avait joué le week-end dernier face au Havre (3-0) mais a cette fois laissé sa place à Lucas Hernandez pour la seconde période.