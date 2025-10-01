Man City : Erling Haaland est fou après le match nul contre Monaco

Erling Haaland a marqué deux buts face à l’AS Monaco, mais l’attaquant norvégien n’a pas pu empêcher Manchester City de concéder le match nul face aux Asémistes (2-2). Et si le club de Ligue 1 saute de joie, le buteur scandinave n’est pas du tout content.

La suite après cette publicité

« Je ne suis pas énervé, je suis un peu fou parce qu’on n’a pas gagné ce match, c’est aussi simple que ça. Je pense qu’on n’a pas fait une bonne deuxième période. On a été trop en difficulté, on n’a pas assez pressé. On les a laissés reprendre le contrôle du match, ce n’est pas assez. L’équipe passe en premier, j’ai fait mon travail, ce n’est pas assez ce soir, c’est décevant. On doit être meilleur, gagner des matches. L’année dernière, on est sorti trop tôt de la Ligue des Champions. On doit gagner des matches parce que la Ligue des Champions est dure », a-t-il déclaré au micro de Canal+.