Ligue des Champions

AS Monaco - Manchester City: les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Monaco célèbre un but face à Metz en Ligue 1 @Maxppp
La deuxième journée de Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir. L’AS Monaco accueille au Stade Louis II Manchester City à 21h. Les Monégasques s’articulent en 3-4-3 avec Köhn aux cages. Salisu, Dier et Kehrer occupent la défense. Diatta, Coulibaly, Teze et Vanderson forment l’entrejeu. Et enfin Fati, Akliouche et Balogun vont animer l’attaque de l’ASM.

Les Citizens s’organisent en 4-1-4-1 avec Donnarumma aux cages. La défense est composée de Stones, Ruben Dias, Gvardiol et O’Reilly. Rodri est placé juste devant la défense. Bernardo Silva, Foden, Reijnders et Doku sont en soutien de Haaland qui est placé à la pointe de l’attaque.

Les compositions:

AS Monaco: - Kôhn - Salisu, Dier, Kehrer - Vanderson, Coulibaly, Teze, Diatta - Akliouche, Balogun, Fati

Manchester City: Donnarumma - Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri - Silva, Foden, Reijnders, Doku - Haaland

Pub. le - MAJ le
Explorer

