PSG : l’égalisation signée Mayulu après une percée de Mendes

Le Paris Saint-Germain a de la ressource. Malgré une équipe remaniée et l’ouverture du score logique de Ferran Torres, le club de la capitale a plié et n’a pas rompu. Mieux, il a même su revenir au score.

Sur une percée de l’inusable Nuno Mendes, le Portugais transperce la défense catalane avant de servir Senny Mayulu dans l’axe. Le jeune Parisien a alors profité d’une mauvaise intervention de Cubarsi pour crucifier le portier adverse.