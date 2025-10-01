Ligue des Champions
PSG : l’égalisation signée Mayulu après une percée de Mendes
Le Paris Saint-Germain a de la ressource. Malgré une équipe remaniée et l’ouverture du score logique de Ferran Torres, le club de la capitale a plié et n’a pas rompu. Mieux, il a même su revenir au score.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:42
SENNY MAYULU RELANCE LE PSG FACE AU BARÇA ! ⚡️Voir sur X
Le travail de Nuno Mendes est incroyable 🥵
#BARPSG | #UCL
Sur une percée de l’inusable Nuno Mendes, le Portugais transperce la défense catalane avant de servir Senny Mayulu dans l’axe. Le jeune Parisien a alors profité d’une mauvaise intervention de Cubarsi pour crucifier le portier adverse.
