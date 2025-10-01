Menu Rechercher
Ligue des Champions

FC Barcelone - PSG : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Barcelone PSG
C’est le choc de la journée. Le FC Barcelone reçoit le PSG ce mercredi à 21h pour le compte de la 2e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir gagné facilement l’Atalanta Bergame (4-0) pour son entrée en lice, le club de la capitale affronte un Barça invaincu et en tête de la Liga et tentera de faire un carton plein dans cette compétition.

Pour ce faire, Luis Enrique a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Mbaye, Mayulu et Barcola. Joao Neves est titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. Du côté du Barça, qui compte de nombreux blessés, Lamine Yamal est de retour dans le onze de départ et sera accompagné d’Olmo, Rashford et Ferran Torres en attaque. Gerard Martin remplace Baldé.

Les compositions officielles :

Barcelone : Szczesny - Koundé, Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford – Ferran Torres.

Paris SG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Mbaye, Mayulu, Barcola.

Pub. le - MAJ le
