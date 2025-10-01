PSG : Fabian Ruiz sort sur blessure

Encore une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Luis Enrique qui ont déjà dû composer avec le forfait de dernière minute de João Neves. Déjà handicapé par un petit pépin physique ces derniers jours, Fabian Ruiz doit une nouvelle fois quitter ses partenaires sur blessure.

Alors qu’il venait de conclure une belle action menée par Nuno Mendes, le milieu de terrain espagnol s’est tout de suite tenu l’adducteur gauche, avant de demander le changement à la 70e. Il a été remplacé par Gonçalo Ramos.