L’OM annonce une longue indisponibilité pour Facundo Medina

La soirée avait été parfaite avec ce joli succès 4-0 contre l’Ajax en Ligue des Champions : un festival de buts, une confiance débordante et une communion avec le public d’un Vélodrome en fusion. On en avait presque oublié la sortie sur blessure de Facundo Medina après la demi-heure de jeu, touché à la cheville après un contact avec Rosa, le latéral droit du club hollandais. Le verdict est tombé, il va manquer 8 semaines de compétition.

La suite après cette publicité

«Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains», informe ce mercredi le communiqué du club phocéen, au lendemain d’une victoire qui coûter cher à l’effectif de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

8 semaines d’arrêt

Celui-ci avait privilégié une association en charnière centrale entre Aguerd et Medina, au détriment de Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais a longtemps été incertain pour cette rencontre, avant d’être finalement convoqué. Face aux circonstances positives de la soirée, il avait été laissé sur le banc par son entraîneur. C’est en effet CG Egan-Riley qui a pris la suite de son coéquipier à la 36e minute avec une certaine réussite.

Pour Medina, il s’agit d’un nouveau coup dur. Arrivé de Lens sous forme de prêt avec option d’achat cet été, le défenseur de 26 ans a connu une première blessure à l’autre cheville dès le mois d’août le contraignant à déclarer forfait pour les 2e et 3e journées de Ligue 1 (il purgeait une suspension en ouverture de championnat). Remis sur pied, il a rapidement intégré le onze de l’OM dans l’axe de la défense ou en latéral gauche, avant d’être de nouveau absent, cette fois jusqu’à fin novembre-début décembre…