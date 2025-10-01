Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le PSG et l’OM liés par un record historique

Par Allan Brevi
1 min.
Matt O'Riley en action avec l'OM. @Maxppp
Marseille 4-0 Ajax

Rivaux sur la scène nationale, le PSG et l’OM partagent désormais un lien inédit en Ligue des Champions. Ce mardi, les Marseillais ont signé une nette victoire (4-0) contre l’Ajax, reproduisant exactement le même score que celui obtenu par le PSG face à l’Atalanta Bergame lors de la première journée. Jamais deux clubs français n’avaient remporté leur premier match à domicile en C1 avec un écart de 4 buts.

Cette performance met en lumière la puissance offensive des deux géants français sur la scène européenne et marque une petite page d’histoire pour le football hexagonal. Malgré leurs rivalités, le PSG et l’OM restent désormais unis par ce petit record historique, soulignant que, parfois, leurs exploits convergent au plus haut niveau.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
